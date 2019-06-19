'الزاهر للمسرح الكوميدي' تزور هامات فنية بغيل باوزير

زارت فرقة الزاهر للمسرح الكوميدي بمديرية غيل باوزير يتقدمها رئيس الفرقة النجم المبدع عبدالله الحوري يوم أمس الثلاثاء بزيارة للشاعر محمد عبدالله باحشوان شاعر الصرح الشعبي وذلك بعد عودته من جمهورية مصر للعلاج وتماثله للشفاء. وعلى الصعيد ذاته زارت فرقة الزاهر للمسرح الكوميدي بمديريةغيل باوزير الأستاذ التربوي والفنان والاعلامي القدير محمد أحمد باعباد بعد نجاح العملية الجراحية في مفصل قدمه في مستشفى حضرموت وتماثله للشفاء. وقد شكرا كليهما إدارة الفرقة على هذه الزيارة ووقوفهم بجانب الثقافة وأداء رسالة المسرح في غيل باوزير. Advertisements وقد أشاد محمد أحمد باعباد بفرقة الزاهر، وأوصاهم بالاهتمام بالثقافة وأن يكونوا نبراساً لمديرية غيل باوزير. وكانت فرصة للاطمئنان على صحتهما، وتقديراً لهما، متمنين لهما الصحة والعافية، داعين الله ألا يريهما مكروه. حضر الزيارة محمد سعيد باوزير مسؤول الاعلام والعلاقات بفرقة الزاهر، والأستاذ عمر سالم باغوزة مسؤول الاخراج المسرحي بالفرقة.

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