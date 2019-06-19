وزير العدل يشارك في اجتماعات وزراء عدل مجموعة السبع في لاهاي

شارك وزير العدل علي هيثم الغريب اليوم في الاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى لوزراء عدل مجموعة السبع الدول الموسعة بمدينة لاهاي الهولندية والتي تستمر لمدة يومين.

ويناقش الاجتماع الوزاري سلسلة من المواضيع المتعلقة بالوصول إلى العدالة في جميع الدول المتأثرة بالصراع وذلك في مجالات تخص العدالة المتمركزة حول الناس والمساعدات الدولية والقانونية والعدالة الانتقالية.

وسيقدم وزير العدل ورقة عمل يوم غدا حول سبل تعزيز وتكامل أنظمة العدل الرسمية وغير الرسمية في اليمن.

وفي افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري، أشار وزير العدل الى أنه رغم التحديات المتعددة التي تواجه منظومة العدالة والسلطة القضائية في الجمهورية اليمنية الا أن الوزارة اهتمت بتذليل تلك الصعوبات من خلال إيجاد حلول طارئة ضمن الخطة الاستراتيجية لعام 2019م والهادفة الى تسهيل الوصول إلى العدالة وتطوير المنظومة القضائية.

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وسيتم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل مشتركة لدول المنظمة لتشكل اساسا لمزيد من العمل والتعاون بين الاعضاء من خلال بناء الشراكات وتبادل الخبرات القضائية والتدريب والتأهيل وزيادة المعرفة في جميع الحقول القانونية والرفع بتلك الاحتياجات وتبنيها ايضا من قبل المنتدى السياسي للأمم المتحدة رفيع المستوى في نيويورك في يوليو 2019.

جدير بالذكر أن منظمة السبع الموسعة هي منظمة طوعية وحكومية دولية تجمع في عضويتها 20 حكومة بلدان تواجه نزاعًا نشطًا أو لديها خبرة حديثة في الصراع وتهدف إلى تسهيل تبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة لبناء السلام وبناء الدولة و تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في إحداث إصلاحات في سياسات إدارة المساعدات على أساس مبادئ المشاركة الفعالة في التنمية مع الترويج والدعوة لبناء السلام وبناء الدولة بقيادة الدولة كأساس لأي إطار إنمائي.

ويضم الوفد المرافق للوزير، وكيل الوزارة فيصل المجيدي ورئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط والتعاون الدولي شعيب عبدالله.