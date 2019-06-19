شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عريس يرش عروسه بالتراب في أغرب حفل زفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو متداول عن رقصة غريبة لعروسين أثناء زفافهما يتعمد فيها العريس رش عروسه بالتراب بشكل متكرر . وأظهر المقطع المتداول العروسين وهم يرقصان نهاراً أثناء الزفاف بينما يقوم العريس بحركات متعمدة بقدميه لإزاحة التراب على وجه العروس وفستانها دون أدني اعتراض او ضجر من جانبها . ثم زاد العريس وقام بحمل التراب على كفيه ورش عروسه بشكل غير متوقع وسط احتفاء الجميع فيما يبدو انها طقوس خاصة لديهم . لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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