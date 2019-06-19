الدفاعات السعودية تسقط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا باتجاه المملكة

اسقطت الدفاعات السعودية صباح اليوم طائرة بدون طيار اطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه المملكة.

وأوضح الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أنه تم رصد اطلاق الطائرة من قبل مليشيا الحوثي من محافظة (الحديدة) وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها المجال الجوي السعودي.

وقال " ان المليشيا مستمرة بمخالفة اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة ، وتواصل اتخاذ المحافظة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وإطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد ، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لانجاح اتفاق (ستوكهولم)، كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية و الطائرات بدون طيار وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد".

وأكد المالكي حق قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.