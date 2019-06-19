بدء البرنامج التدريبي لـ50 مشروعا لمياه الريف بدعم من منظمة اليونسف

دشن وكيل محافظة حضرموت للشئون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي اليوم بالمكلا برنامج الدورات التدريبية الخاصة بلجان مشاريع مياه الريف وذلك برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وتنفيذ الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بدعم من منظمة اليونسف وتمويل من المساعدات البريطانية والاتحاد الاوربي.

وفي حفل التدشين أكد الوكيل محمد العمودي على الدور التي تلعبه المنظمات الدولية في التنمية المجتمعية خاصة في المناطق الريفية والأكثر إحتياجا في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا لافتا إلى ضرورة أن تتسم المشاريع المنفذة بالديمومة والإستمرارية وان لا تكون ٱنية تقتصر في منفعتها على فترة معينة داعيا المستفيدين من البرنامج إلى تعلم ٱليات إيقاف الهدر الحاصل في مصادر المياه وإدارة المشاريع الإدارة المثلى.

بدوره أشار المدير العام لمشاريع مياه الريف بساحل حضرموت المهندس زاهر باخوار إلى أن البرنامج التدريبي يشمل تدريب (150) متدربا ل (50) مشروعا من مشاريع مياه الريف من مختلف مديريات ساحل حضرموت بمعدل (3) متدربين من كل مشروع (مدير المشروع+المسئول المالي + مشغل المضخات)، مضيفا أن التدريب يستمر لثلاثة أيام يتلقى المتدربون خلال يومين المادة العلمية كل حسب تخصصه بمحاضرات تدريبية يلقيها عدد من كوادر فرع الهيئة مختصون في الجانب الاداري والمحاسبي وجانب التشغيل الفني لمضخات الديزل ومضخات الطاقة الشمسية.

واوضح المهندس باخوار انه سيتم في اليوم الثالث النزول الميداني لاحد المشاريع النموذجية ليتم تطبيق ما تم دراسته على ارض الواقع في جميع جوانب التشغيل.

حضر التدشين د.فوزية غرامة مدير فرع اليونسف بحضرموت م. فريدة المشجري اختصاصي مشاريع المياه والصرف الصحي بفرع اليونسف محور عدن والأخ جمعان بن ناصر رئيس كتلة المياه بمحافظة حضرموت وعدد من مدراء المشاريع الاهلية.