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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

شاهد.. صاروخ كورنيت يحول ثكنة حوثية إلى كوم من اللهب في الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/397000

صحيفة: جريفيث يعود إلى المسار الصحيح للسلام
https://www.alyamanalaraby.com/397001

معين عبدالملك يناقش مع محافظ الحديدة أوضاع واحتياجات المحافظة
https://www.alyamanalaraby.com/397003

القوات الجوية للتحالف العربي تدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات
https://www.alyamanalaraby.com/397012

باكريت يؤكد حرص السلطة المحلية على متابعة قضية مقتل ابن قبيلة قمصيت
https://www.alyamanalaraby.com/397020 

عاجل.. انطلاق عملية كبرى لتحرير البيضاء
https://www.alyamanalaraby.com/397021

فلهوم يناقش عددا من الموضوعات التربوية بوادي حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/397023

الزُبيدي يلتقي فريق الباحثين الأمريكيين برئاسة السفير الأسبق جيرالد فايرستاين
https://www.alyamanalaraby.com/397032

البرنامج السعودي يفتتح مكتباً في صعدة
https://www.alyamanalaraby.com/397037

دعوات يمنية سعودية إلى وقف سرقة مليشيا الحوثي للمساعدات الأممية
https://www.alyamanalaraby.com/397039

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لماذا تنتشر أسراب الجراد الضخمة في المحافظات اليمنية؟
https://www.alyamanalaraby.com/397046

الحوثي يكرس زينبياته للعنف ضد المرأة اليمنية
https://www.alyamanalaraby.com/397048

غارات جوية تطال مواقع وتجمعات للميلشيا شمالي الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/396955

تحسن للريال اليمني أمام الدولار وطفيف مقابل السعودي في ظل عدم الأستقرار في السعر (أخر التحديثات)
https://www.alyamanalaraby.com/396959

إتفاق حوثي اممي بخصوص آلية التفتيش في موانئ الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/396960

تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/396967

صادق دويد يكشف عن خطط حوثية لنسف التهدئة بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/396978

مصرع 12 حوثياً بعد تسلل فاشل بالضالع
https://www.alyamanalaraby.com/396979

حزمة مساعدات خدمية وطبية إلى عدن مقدمة من الامارات
https://www.alyamanalaraby.com/396995

الغذاء العالمي تتهم مليشيا الحوثي بسرقة طعام المحتاجين
https://www.alyamanalaraby.com/396997

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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