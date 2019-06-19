الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

مصرع 17 عنصرا حوثيا في مواجهات عنيفة بتعز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قتل 17 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قياديان وأصيب العشرات في مواجهات مع الجيش الوطني اليوم شرق وغرب تعز.

وأوضح مصدر عسكري ان الجيش الوطني هاجم اليوم مواقع المليشيا في الجبهتين الشرقية والغربية عقب قصف مدفعي عنيف نتج عنه تدمير آليات عسكرية للمليشيات ومدافع رشاشة ومتارس قناصين وقتل في المواجهات 8 من العناصر في جولة القصر و7 آخرين قتلوا في الجبهة الغربية بينهم قناصين وإصابة العشرات جراء القصف المدفعي والمواجهات الدائرة.. وفق "سبأ" 

وأشار المصدر إلى أن اثنين من قيادات مليشيا الحوثي قتلوا في كمين نصبه افراد من الجيش الوطني في ريف حيفان جنوب المدينة أثناء توجههم إلى جبهات القتال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 17 عنصرا حوثيا في مواجهات عنيفة بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا