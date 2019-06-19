لماذا تنتشر أسراب الجراد الضخمة في المحافظات اليمنية؟

شهدت خلال الاسبوع الجاري انتشار أسراب جراد كثيفة في محافظة إب وصنعاء وعمران وبقية المحافظات اليمنية لأول مرة تظهر بهذه الكثافة منذ سنوات.

وغزت أسراب الجراد المحاصيل الزراعية لا سيما والمحافظات تشهد هذه الايام موسم زراعة البر والشعير والذرة بالتزامن مع موسم الامطار إضافة إلى غزوها لمزارع القات المنتشرة في كل المحافظات.

لا أضرار:

وعلى الرغم أن اسراب الجراد التي انتشرت خلال الاسبوع في المحاصيل الزراعية في مدينة إب إلا أنه المواطنين لم يتحدثوا عن أضرار ذلك الانتشار.

وتعامل المواطنون والمزارعون مع الجراد بعفوية وتعجب وبعض المواطنين قاموا بملاحقتها واصطيادها للأكل.

وتشتهد في اليمن والسعودية ظاهرة أكل الجراد ويؤمون أنها تنفع لعلاج بعض الامراض.

Advertisements

ومع كون الجراد لم تشكل أي ضرر على المحاصيل الزراعية إلا أنها تستهلك بحسب تقرير صادر عن منظمة الاغذية والزراعة تستهلك أو تبتلع كمية غذاء ما يعادل غذاء 35 الف شخص، ويمكنها أن تطير 90 ميلا في الساعة.

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن أسراب الجراد تبتلع يوميًا ما يعادل كمية الغذاء التي يستهلكها 35 ألف شخص، ويمكنها أن تطير لمسافة 90 ميلًا في اليوم الواحد.

أسباب الانتشارك

وعن أسباب انتشار الجراد بهذه الكثافة في بعض المواسم من السنة قال خبراء في الزراء أن ذلك ناتجا لهطول الامطار في هذا الموسم.

إضافة إلى ارتفاع درجة الحرار المناسبة مما يجعلها تثور وتتفاعل وتطير من مكان الى اخر,