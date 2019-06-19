شكرا لقرائتكم خبر عن احد ابرز قيادات الحوثي يشكر مسؤول رفيع في الشرعية مقيم في الرياض"صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكر القيادي الحوثي محمد البخيتي احد ابرز قيادات الشرعية المقيمين في الرياض .

وفي منشور على صفحته في الفيسبوك شكر البخيتي مستشار الرئيس هادي عبدالعزيز جباري على مقابلته الأخيرة في قناة سهيل الاخوانية التي هاجم فيها التحالف العربي وقال انه جاء ليدافع عن نفسه ولم يأتي للدفاع عن اليمن .

البخيتي اعتبر ان جباري قال ربع الحقيقة في مقابلته، واضاف ان جباري لو كان خارج الرياض سيقول الحقيقة كاملة .

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قنوات وناشطون يتبعون حزب الاصلاح بالاضافة الى اعلام الحوثي وناشطيه احتفوا جميعهم بتصريحات جباري التي شكك فيها بتدخل التحالف العربي في اليمن، في وقت تمر فيه المنطقة بظروف صعبة وتدخلات ايرانية غير مسبوقة تهدد الأمن القومي العربي.

ناشطون جنوبيون اعتبروا تصريحات جباري تأتي ضمن احراج التحالف العربي خصوصاً انها جاءت على قناة تتبع حزب الاصلاح ” اخوان اليمن” وذلك ضمن توجه اخواني حوثي يهدف الى التشكيك في تدخل التحالف العربي في اليمن، وفتح جبهات اخرى في المحافظات المحررة للتخفيف الضغط على مليشيا الحوثي التي تواجه مقاومة جنوبية شرسة في الضالع والساحل الغربي .

اعلامي اخواني يحتفي بتصريحات جباري