فلهوم يناقش عددا من الموضوعات التربوية بوادي حضرموت

التقى يوم امس الاثنين، مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت و الصحراء الدكتور محمد احمد فلهوم بمكتبه العميد مبارك احمد العوبثاني مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء.

وخلال اللقاء تعرف فلهوم من العوبثاني على جهود قيادة الامن في تأمين المراكز الاختبارية البالغ عددها 41 مركزا موزعة على 12 مديرية.

واشاد الدكتور فلهوم بدور مكتب وزارة التربية والتعليم في التحضير والتهيئة للاختبارات انهاء المرحلة الثانوية ، مشيرا على انه لا توجد أي اختلالات امنية في جميع المراكز منذ انطلاق الاختبارات.

بدوره ثمن مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم جهود رئيس اللجنة الامنية للاختبارات العميد العوبثاني والاهمتام المتواصل في تأمين سير العملية الاختبارية في جميع المراكز في مديريات وادي حضرموت.

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كما قام مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت و الصحراء بمعيه الدكتور صالح عرم المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للتنمية البشرية بزيارة الى المراكز الاختبارية للثانويات النموذجية بوادي حضرموت واطلعا على سير العملية الاختبارية فيها والصعوبات التي تواجه الطلاب والطالبات وخاصة انقطاع التيار الكهربائي الذي كان سببا في تعكير أجواء مراجعة الطلاب للمقرارات الدراسية .

وفي ختام جولتة التقى الدكتور صالح عرم بالمدير العام لمكتب وزارة التربية بالوادي والصحراء الدكتور محمد احمد فلهوم وناقش معه عدد من القضايا التربوية والتعليمية .

حضر اللقاءات مدير التعليم العام بمكتب الوزارة عادل عبدالله بن مرعي ومدير ادارة الاختبارات والمناهج الاستاذ نبيل عبدالله الكثيري .