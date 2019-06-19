عاجل.. انطلاق عملية كبرى لتحرير البيضاء

أفادت مصادر "لليمن العربي"، انطلاق عملية كبرى لتحرير محافظة البيضاء.
وتأتي هذه العملية بمشاركة فعالة لعدد من وحدات الجيش من محوري بيحان والبيضاء والمنطقة العسكرية الثالثة، وبحضور فاعل للقوات الامنية والشرطة العسكرية، وباسناد من قوات التحالف العربي.
وفي إطار متصل، قتل وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع مقاومة آل حميقان المسنودة بقوات ألوية العمالقة في جبهة حبج بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر ميدانية، إن المواجهات الميدانية في اليومين الماضيين بجبهة الزاهر، أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من مليشيات الحوثي، فيما قتل ما لا يقل عن 18 حوثيا فقط في عمليات الاستهداف التي نفذتها المقاومة المسنودة بألوية العمالقة.
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