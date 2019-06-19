أستقبل محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، بمكتبه، مساء أمس، شيوخ قبيلة قمصيت ، للوقوف على قضية مقتل ابنهم الشهيد (مانع قمصيت) على يد أفراد من الحزام الأمني بمحافظة أبين.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بشيوخ قبيلة قمصيت، مترحماً على روح الشهيد، ومقدماً خالص تعازيه القلبية لأسرته الكريمة خاصة ولقبيلة قمصيت عامة.
وأكد باكريت حرص السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بالقضية ومتابعتها مع الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بمحافظة أبين والجهات المعنية والإسراع في البدء بإجراءات التحقيق مع المتهمين المتورطين في جريمة القتل ومعرفة أسباب وملابسات الجريمة وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل تحقيقاً للعدالة وفقاً للقانون.
من جانبهم عبروا شيوخ قبيلة قمصيت عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ باكريت على اهتمامه بالقضية ومؤازرته لأولياء الدم، محذرين من خطورة المماطلة وتمييع قضيتهم ، ومطالبين بالقبض على القتلة والبت في القضية بأسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر باكريت يؤكد حرص السلطة المحلية على متابعة قضية مقتل ابن قبيلة قمصيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.