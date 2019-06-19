باكريت يؤكد حرص السلطة المحلية على متابعة قضية مقتل ابن قبيلة قمصيت

أستقبل محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، بمكتبه، مساء أمس، شيوخ قبيلة قمصيت ، للوقوف على قضية مقتل ابنهم الشهيد (مانع قمصيت) على يد أفراد من الحزام الأمني بمحافظة أبين.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بشيوخ قبيلة قمصيت، مترحماً على روح الشهيد، ومقدماً خالص تعازيه القلبية لأسرته الكريمة خاصة ولقبيلة قمصيت عامة.

وأكد باكريت حرص السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بالقضية ومتابعتها مع الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بمحافظة أبين والجهات المعنية والإسراع في البدء بإجراءات التحقيق مع المتهمين المتورطين في جريمة القتل ومعرفة أسباب وملابسات الجريمة وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل تحقيقاً للعدالة وفقاً للقانون.

من جانبهم عبروا شيوخ قبيلة قمصيت عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ باكريت على اهتمامه بالقضية ومؤازرته لأولياء الدم، محذرين من خطورة المماطلة وتمييع قضيتهم ، ومطالبين بالقبض على القتلة والبت في القضية بأسرع وقت ممكن.