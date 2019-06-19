شاهد.. صاروخ كورنيت يحول ثكنة حوثية إلى كوم من اللهب في الضالع

نشرت وسائل اعلام القوات المشتركة في الضالع مقطع فيديو يوضح عملية استهداف ثكنة عسكرية تابعة لمليشيا ايران الحوثية. وفي المقطع الفيديو يوضح عملية استهداف القوات المشتركة بصاروخ كرونيت لثكنة عسكرية. ويتواجد في الصورة عددا من المليشيا الذين كانوا يتمركزون في احد المناطق العسكرية.

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