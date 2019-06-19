شكرا لقرائتكم خبر عن أول عمل يقوم به اخوان اليمن بعد وفاة مرسي "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، مساجد تعز، بأداء صلاة الغائب على الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، الذي توفي يوم الاثنين.

وذكرت مصادر محلية، أن أئمة الإصلاح في مساجد مدينة تعز، أدوا صلاة الغائب، على مرسي، عقب صلاة مغرب الثلاثاء.

وأكدت أن صلاة الغائب على القيادي في جماعة الإخوان بمصر، جاءت بتوجيه رسمي من حزب الإصلاح.

يذكر أن عناصر الإصلاح، في مدينة تعز، كانوا قد أدوا صلاة الغائب في ساحة الحرية، على العناصر الإخوانية المتورطة باغتيال النائب العام المصري.