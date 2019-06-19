شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل تتكشف .. اخر كلمات قالها الرئيس الراحل "مرسي" قبل سقوطه مغشيا عليه ولماذا امتنع عن البوح باسرار من شأنها تغيير مسار محاكمته ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بلادي وإن جارت علي عزيزة .. وأهلي وإن ضنوا علي كرام".. بهذا البيت من الشعر ختم الرئيس الراحل "محمد مرسي" حياته قبل وفاته أثناء محاكمته اليوم .

وبحسب ما نقلت الأناضول عن محاميه فقد ذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي في آخر كلمة له قبل وفاته أثناء محاكمته بيتا من الشعر: "بلادي وإن جارت علي عزيزة ..وأهلي وإن ضنوا علي كرام". كما نقلت الأناضول أيضا على لسان محاميه :" محمد مرسي في آخر كلمة له قبل وفاته أثناء محاكمته: أنا لا أرى المحكمة(نظرا لوجود الزجاج العازل) ولا أرى دفاعي ولا أدري ما يدور أمامي".

وأكد محامي مرسي نقلا عنه قبل وفاته :" في آخر كلمة له قبل وفاته أثناء محاكمته: عندي أسرار لن أبوح بها حتي مماتي حرصا على أمن البلد".

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وتوالى نعي الرئيس الأسبق محمد مرسي على منصات التواصل الاجتماعي حتى تصدر وسم#محمد_مرسي هشتاجا على تويتر.

وقد نعته حركة حماس : " تنعي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وتعدد مناقبه في خدمة القضية الفلسطينية.

وقال إخوان الأردن عن نعيه : رئيس الشرعية محمد مرسي استشهد وهو ثابت على مبادئه متمسكا بالحق غير مبدل ولا متراجع. وجاء نعي رئيس حركة مجتمع السلم الجزائري معزياً في وفاة محمد مرسي: رحمك الله أيها الرئيس المصري الشرعي المظلوم.