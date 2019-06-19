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خطأ فادح من مذيعة مصرية خلال قراءة خبر وفاة الرئيس مرسي "شاهد ماذا قالت؟!

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عدن - ياسمين التهامي - وقعت مذيعة مصرية في خطأ فادح، خلال تلاوتها بيان النيابة العامة، حول وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، داخل قاعة المحكمة، الإثنين.

 

المذيعة في قناة "اكسترا نيوز"، نهى درويش، قالت في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية، نقلا عما وصف بـ"مصدر طبي مسؤول"، إنه "تم وضع المذكور تحت الرعاية الطبية منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري".

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وتابعت: "وقد أكد المصدر أن جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية".

 

وختمت درويش، قراءة الخبر بجملة "وتم الإرسال من جهاز سامسونغ"، وهو ما اعتبره ناشطون دليلا على تلقي وسائل الإعلام المصرية، تعليمات موحدة حول تغطية خبر وفاة مرسي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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