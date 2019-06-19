مصرع 12 حوثياً بعد تسلل فاشل بالضالع

لقي 12 مسلحاً حوثياً مصرعهم،الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش اليمني، في مديرية قعطبة.

واندلعت المواجهات أثناء محاولة الميليشيا التسلل من الزبيريات إلى مواقع الجيش في السلسلة السود الجبلية بمديرية قعطبة، حسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأحبط الجيش اليمني المحاولة وأجبر المسلحين على التراجع، بعد مصرع 12 منهم.