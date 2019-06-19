شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي سعودي يشن هجوم حاد ولاذع على توكل كرمان..شاهد ماذا قال..؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ن الكاتب الصحفي السعودي محمد آل الشيخ، ، هجومًا حادًا ولاذعاً على القيادية الإخوانية توكل كرمان.

ودون في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ، تويتر، " كتب نزار قباني قصيدته في رثاء عبدالناصر (قتلناك يا آخر الانبياء) فكفره الإخوان وسفهوا بقصيدته لتأتي بالأمس إخوانية بذيئة اسمها توكل كرمان وتقول نفس القصيدة في مرسي فلم يسكت الإخوان فحسب وإنما صفقوا لها، ألم أقل لكم أن الإخونج هم منافقو العصر؟".



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