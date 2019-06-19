غارات جوية تطال مواقع وتجمعات للميلشيا شمالي الضالع

قصفت، امس الثلاثاء، مقاتلات التحالف العربي بغارات جوية مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد. واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية بمعسكر الحساحس الخاضع لسيطرتها غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة. وأسفر القصف عن مصرح وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم للميلشيا.

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