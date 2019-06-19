شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| السعودية تصدر قرارا بوقف إصدار تأشيرات العمرة بالنظام الإلكتروني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاجل| السعودية تصدر قرارا بوقف إصدار تأشيرات العمرة بالنظام الإلكتروني
الميثاق نيوز - متابعات- أصدرت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، تعليمات لمؤسسات العمرة، بإيقاف إصدار التأشيرات، بنظام الإلكتروني أو الآلي بداية من أمس الاثنين 17 يونيو 2019، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأكدت أن آخر يوم للسماح بدخول المعتمرين الصادرة لهم تأشيرات قبل هذا التاريخ هو الثلاثاء 2 يوليو 2019.
وأعربت عن أملها أن يلتزم الجميع بمراعاة متابعة المعتمرين القادمين خلال هذه الفترة، وسرعة العمل على مغادرتهم فور انتهاء البرنامج.
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