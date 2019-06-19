شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات عاجـــلة لجميع المواطنيين من صعده شمالا الى تعز جنوبا مماسيحدث خلال ساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار عدم حالة الاستقرار في الطقس يرافقها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في المحافظات الجبلية من صعدة شمالا وحتى تعز جنوباً.

كما توقع المركز في نشرة جوية أصدرها اليوم – حصل “الميدان اليمني” على نسخة منها – امتداد حالة عدم الاستقرار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات؛ البيضاء، أبين وشبوة، وتكون شديدة الغزارة على محافظة الضالع وشرق محافظة إب.

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وتوقع المركز أن تكون الاجواء شديدة الحرارة أثناء النهار على المناطق الصحراوية، والتي قد تصل إلى 45 درجة مئوية.

وحذر المركز المواطنين وسائق المركبات من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول اثناء وبعد هطول الامطار، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من انزلاق المركبات ومن انهيار الصخور وانخفاض الرؤية الافقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية اثناء هطول الامطار.