شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ...اعلان رسمي من الرياض يهز كل اركان الشرعية لكنه يجعل عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط وابو علي الحاكم يرقصون فرحا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عبدالعزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب، إن التحالف العربي يعيق عودة الشرعية والرئيس هادي إلى المناطق المحررة (جنوبي اليمن).

وأضاف جباري في مقابلة على قناة سهيل الفضائية، أن مسؤولي الدولة وقيادة الشرعية يشعرون بالحسرة والألم من الوضع القائم، مشيراً إلى توجيه الرئاسة والحكومة خطابات ورسائل للأشقاء في التحالف العربي بخصوص الوضع القائم والعوائق التي تعيق عودة الشرعية إلى داخل اليمن.

ورجح جباري أن يعود الرئيس هادي بعد اجراء الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة إلى داخل اليمن، مستدركاً “إذا لم يستطع الرئيس وهناك موانع فأعتقد أن الواجب الوطني والأخلاقي التحدث بكل صراحة، وإعلان موقف من قبل رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة هذا الشيء الطبيعي فالتاريخ لا يرحم احدا”.