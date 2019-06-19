توفير المتطلبات الأساسية مجمل النقاش بين رئيس الوزراء ومحافظة تعز

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على مستجدات الأوضاع بمحافظة تعز والجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع وتلبية متطلبات المواطنين.

واستمع رئيس الوزراء خلال لقائه ،اليوم ، محافظ المحافظة نبيل شمسان،الى تقرير عن مستوى الانجاز في طريق هيجة العبد، وطريقي الصحو وكربة..موجهاً البدء بإجراءات إصلاح طريق تعز-التربة باعتبارها المنفذ الوحيد للمحافظة حالياً.

وأشاد الدكتور معين بالجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في تعز لتطبيع الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين..مثمناً التضحيات التي يقدمها أبناء محافظة تعز في مواجهة ميليشيا الانقلاب، داعياً إلى توحيد الصف وبذل المزيد من الجهود لاستكمال تحرير محافظة تعز، واستعادة مؤسسات الدولة بما يحقق مستقبلاً أفضل يليق بتضحيات أبناء تعز .

من جانبه استعرض المحافظ شمسان، جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة وجهود السلطة المحلية في تهيئة تعز كمدينة حاضنة لكل أبناء اليمن وتوفير متطلباتها الأساسية وجهود التنسيق مع مختلف الجهات الداعمة وفي مقدمتها الأشقاء في دول التحالف.