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قرار سعودي جديد بشأن تأشيرات العمرة

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الحج والعمرة تعليماتها لمؤسسات العمرة بإيقاف إصدار التأشيرات.

ونبهت الوزارة في تعميم للمؤسسات، إلى أنه سيتم إيقاف النظام الآلي للعمرة لإصدار التأشيرات، ابتداء من أمس الاثنين، مؤكدة أن آخر يوم للسماح بدخول المعتمرين الصادرة لهم تأشيرات قبل هذا التاريخ، هو الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو/ تموز المقبل؛ بحسب صحيفة "عكاظ".

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وأعربت الوزارة السعودية عن أملها من جميع المعتمرين الالتزام، ومراعاة متابعة المعتمرين القادمين خلال هذه الفترة، وسرعة العمل على مغادرتهم، فور انتهاء البرنامج.

وبشأن سعي السعودية إلى استقبال أكثر من 30 مليون معتمر وحاج، قال نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبد الفتاح مشاط:

إن وزارة الحج والعمرة تعمل على وضع الاستراتيجيات والخطط بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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