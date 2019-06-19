شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو: ردة فعل جنونية لشاب يمني يرتدي نظارة الواقع الافتراضي لأول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لردود فعل شاب كان يرتدي “نظارات لمحاكاة الواقع الافتراضي” والمعروفة بـ”Virtual Reality simulation glasses”. المقطع المصور يظهر ردود فعل الشاب الهيستيرية حيث بدأ بركل قضبان الحديد التي كانت أمامه.

ليعود للجلوس على المقعد، ثم يقفز بعدها بطريقة مفاجئة إلى مجموعة من الحضور الذين كانوا يراقبون ردة فعله بطريقة مضحكة.

وبحسب ما نشر، فإن المقطع المصور جرى تصويره باليمن في تجربة لاستخدام هذه النظارات في إحدى دور العرض لأول مرة.

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