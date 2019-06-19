رئيس الوزراء يبعث برقية عزاء لنظيرة الاثيوبي بوفاة والده

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، برقية عزاء ومواساة إلى نظيره بجمهورية اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية الدكتور آبي أحمد، بوفاة والده. وقال رئيس الوزراء في برقية العزاء، تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة والدكم الكريم السيد أحمد علي، وفي هذا المصاب الجلل أبعث إليكم ولأسرتكم الكريمة خالص التعازي والمواساة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهمكم الصبر والسلوان.

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