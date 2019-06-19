شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - «"الخليج 365"» ينشر مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غدًا الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019، حيث جاء كالتالي:

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة- عدن .

الإقلاع الساعة 02:30 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 07:00 صباحاً.

رقم الرحلة: 648.

خط الرحلة: عدن- عمان

الإقلاع الساعة 08:00 صباحاً الوصول الساعة 11:30 ظهراً.

رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة: عمان- عدن.

الإقلاع الساعة 12:30 ظهراً الوصول الساعة 16:00 مساء. رقم الرحلة: 608

خط الرحلة: عـدن ـ القاهرة.

الإقلاع الساعة 17:00 مساء Advertisements الوصول الساعة 19:30 مساء. رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة- سيئون

الإقلاع الساعة 04:00 صباحاً الوصول الساعة 08:30 صباحاً. رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سقطرى – سيئون :

الإقلاع الساعة 11:45 ظهراً الوصول الساعة 13:00 ظهراً.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.