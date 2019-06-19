شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يتساءل : هل يجب الترحم على الحوثي بعد هلاكه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الإقليمي لـ المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه، اليوم، إن “الوسم المتصدر في مصر وعدد من الأوطان: محمد مرسي عميل”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “التذكير بالتاريخ لا يعني الشماته.. إلا إذا مطلوب كل ما يموت مجرم..نمحي جريمته”.

وأوضح: “يعني هل المطلوب من أهل الكويت الترحم على من قام بالغزو؟ أو أهل العراق وسوريا بالدعاء لكل داعشي توفى؟ وأن نترحم على الحوثي بعد هلاكه”.

