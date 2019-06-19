الضالع : قصف حوثي يستهدف قرى "حجر" وسقوط ضحايا مدنيين

أصيب عدد من المدنيين بينهم امرأة وطفل إثر قصف لمليشيا الحوثي بالمدفعية الثقيلة استهدف عددا من قرى حجر غربي الضالع.

وقال سكان محليون إن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجراح بين الخطيرة والمتوسطة في قصف بقذائف الهاون للحوثيين استهدف قرية لكمة الدوكي.

وأوضح السكان أن المصابين جرى إسعافهم إلى مشافي مدينة عدن نظرا لخطورة الإصابات.

وفي قرية بير قيس في منطقة حجر أيضا أصيب اثنان من المدنيين أحدهما بترت إحدى يديه في قصف لمليشيا الحوثي استهدف منازل المواطنين صباح اليوم