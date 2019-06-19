ورد الان : معارك شرسة في الحديدة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معارك شرسة مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الحديدة، وازدادت ضراوة المواجهات عقب هجوم نفذته مليشيا الحوثي في تتويج أخير ليوميات ممتدة من التصعيد الشامل على كافة جبهات الحديدة والساحل الغربي.

مصادر ميدانية وعسكرية أكدت احتدام القتال وتوسع رقعة المواجهات العنيفة.

ووفقا لمصادر اعلامية، وصلت قوات المقاومة المشتركة إلى جولة الحلقة (سوق الحلقة) عازلة مجالا واسعا أمام المليشيات.. وسيطرت القوات على منتجع الواحة، وتدور المعارك في الأثناء في اتجاه حديقة حديدة لاند في شارع صنعاء، هذا من الاتجاه الشرقي للمدينة.

ومن اتجاه الشمال تدور الاشتباكات على بعد امتار من مدينة الصالح.

واستطاعت القوات المشتركه اسكات القناصة في مباني المدينة ويتم التمشيط الناري حول المدينة استعدادا لاقتحامها، وفقا للمصادر.

وفي الأثناء أيضا نشطت أعنف المواجهات في شارع الخمسين شرق المطار.

وقصفت المليشيات قبل ذلك مجدداً مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري بالقذائف، وتسببت بإشعال النيران في مستودع بالمجمع.

وشهد الثلاثاء تصعيداً واسعاً من قبل مليشيا الحوثي، بالقصف المكثف على التحيتا والجبلية والفازة، جنوب الحديدة بمحاذاة الخط الساحلي.

وكان مصدر عسكري، اكد الاثنين، إن المليشيا الحوثية نسفت اتفاق السويد، وإن المواجهة الشاملة مسألة وقت لا أكثر..

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