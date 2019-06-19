شكرا لقرائتكم خبر عن من الرياض .. جباري يشن هجومًا لاذعًا على التحالف العربي ويكشف عن هدفه الحقيقي في اليمن (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مسؤول يمني رفيع يشن هجوما لاذعا على التحالف العربي من الرياض شن مسؤول رفيع بالشرعية اليمنية هجوما لاذعا على التحالف العربي من مقر اقامته بالرياض. Advertisements وقال مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري، في لقاء تلفزيوني مع “سهيل” الفضائية من الرياض أن اليمنيين يدفعون ثمنا باهضا، والتحالف جاء لمصالحه وليس من أجل دعم الشرعية اليمنية. وكان جباري قبل ايام هاجم اكاديمي عسكري سعودي على خلفية اساءته لليمنيين.

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