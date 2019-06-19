شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل عن سقوط صواريخ على مجمع القصور بالموصل بعد وصول مدربين أمريكيين "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة سكاي نيوز عن سقوط صاروخ على مجمع القصور الرئاسية في العراق.

وقالت القناة عن مراسلها "أن صاروخ كاتيوشا سقط على #مجمع القصور الرئاسية في #الموصل الذي يستضيف مجموعة من المدربين #الأميركيين في #العراق ".

إلى ذلك قال مصدر أمني، إن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط اليوم الثلاثاء في الجانب الأيسر من مدينة الموصل العراقية.

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وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت متأخر من الليل، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن صاروخا من نوع كاتيوشا، سقط على مجمع القصور الرئاسية، في الجانب الأيسر من الموصل مركز نينوى شمال البلاد.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان منتصف ليلة اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون أضرار.

ونوهت الخلية إلى مزيد من التفاصيل سوف تعلن لاحقاً.

يذكر أن قاعدتي التاجي والبكر تعرضتها خلال الأيام القليلة الماضية إلى قصف بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، أدت إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية.