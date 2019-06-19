شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :هجوم سعودي عنيف على الإمارات .. واتهامات صريحة لـ أبوظبي بخدمة أجندات إيرانية في اليمن .. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في رد سعودي صريح، شن الكاتب السياسي السعودي المعروف، الدكتور سليمان العقيلي هجوما لاذعا على الدور الإماراتي في جنوب اليمن، وتحديدا في محافظة أرخبيل سقطرى.

واتهم العقيلي في تغريدة رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" المليشيات التابعة لأبوظبي في سقطرى والمحافظات الجنوبية بتنفيذ أجندات إيرانية خدمة لاستراتيجية إيران في المنطقة.

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وتساءل العقيلي في تغرديته عن دوافع "هجوم ميلشيات الحزام والنخب ( كما تسمى! )على المدن والجزر اليمنية الهادئة المطمئنة في الجنوب اليمني" .

وأضاف: ما الدافع في هذا الوقت العصيب من تاريخ منطقتنا ؟ وهل هي جزء من استراتيجية التخريب الايرانية ؟" .. واختتم تغريدته بالقول: "ولن ننسى ان قناة( عدن لايف ) أسست في الضاحية".

يأتي هذا تعليقا على الهجوم العسكري الذي شنته مليشيات الحزام الأمني التابعة للإمارات على جزيرة سقطرى وميناءها للتمكن من إدخال باخرات الأسلحة الإماراتية للانفصاليين وإشعال الفوضى والانقلابات في مناطق الجنوب ضد الشرعية والسعودية.