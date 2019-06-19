تحذيرات عاجلة للمواطنين في 7 محافظات (تفاصيل التحذيرات)

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار عدم حالة الاستقرار في الطقس يرافقها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في المحافظات الجبلية من صعدة شمالا وحتى تعز جنوباً.

كما توقع المركز في نشرة جوية أصدرها اليوم، امتداد حالة عدم الاستقرار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات؛ البيضاء، أبين وشبوة، وتكون شديدة الغزارة على محافظة الضالع وشرق محافظة إب.

وتوقع المركز أن تكون الاجواء شديدة الحرارة أثناء النهار على المناطق الصحراوية، والتي قد تصل إلى 45 درجة مئوية.