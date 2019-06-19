ناطق المقاومة: تصعيد الحوثي في الحديدة تجاوز فكرة خرق وقف إطلاق النار

قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، صادق دويد، إن التصعيد الأخير للحوثي في الحديدة يتجاوز فكرة خرق وقف النار.

وأضاف دويد، في تغريدة رصدها "الخليج 365" عبر حسابه على موقع تويتر: التصعيد الحوثي يكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة.

وتابع: نجدد التزامنا باتفاق السويد وندعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف تجاه التصرفات الصبيانية المهددة للاتفاق، مالم فلدينا الحل الذي ذاق الحوثي اليوم جزءً من مرارته.

وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات عنيفة ومواجهات في مدينة الحديدة، بعد هجوم نفذته المليشيات الحوثية في آخر جولة تصعيدية لتفجير الأوضاع.

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وذكر مصدر عسكري بقوات المقاومة الوطنية، في تصريح موجز، أن المليشيات الحوثية تشن هجوماً داخل مدينة الحديدة..

ونقل موقع "نيوزيمن" عن مصدر محلي، تأكيده وقوع اشتباكات عنيفة تستخدم فيها مختلف الأسلحة.

وجددت المليشيات قبل ذلك قصفها مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري بالقذائف، وتسببت بإشعال النيران في مستودع بالمجمع.

وشهد الثلاثاء تصعيداً واسعاً من قبل مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، بالقصف المكثف على التحيتا والجبلية والفازة، جنوب الحديدة بمحاذاة الخط الساحلي.