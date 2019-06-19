الحديدة.. تضرر عدد من المنازل في حيس جراء قصف عشوائي حوثي

قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس الثلاثاء، احياء سكنية جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد. ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش عن مصادر محلية أن القصف استهدف منازل المواطنين، في مديرية حيس. وأسفر القصف عن إلحاق أضرار بالغة بمنازل المواطنين، وممتلكاتهم الخاصة. وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قصفت، يوم أمس، المديرية ذاتها، مما تسبب باستشهاد امرأة واصابة أربعة آخرين من أسرة واحدة.

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