مقتل 7 حوثيين بقصف لأباتشي التحالف شمال صعدة

شنت مقاتلات الأباتشي للتحالف العربي اليوم غارات جوية مكثفة، ضد مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

وبحسب مصادر عسكرية/ استهدفت مقاتلات التحالف العربي (الأباتشي) مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في (جبل النار، ومثلث باقم، وتبة رمدان، وتبة الكوفية) بمديرية باقم شمال المحافظة.

وأكدت أن القصف الجوي أسفر عن مصرع 7 من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عددا من العربات القتالية.

وتعيش ميلشيا الحوثي الانقلابية انهيارات كبيرة في صفوفها، حيث تقوم بزراعة الألغام والعبوات الناسفة بكثافة وبشكل واسع، كمحاولة لإعاقة وتأخير تقدمات الجيش الوطني في باقم شمال محافظة صعدة.