شنت مقاتلات الأباتشي للتحالف العربي اليوم غارات جوية مكثفة، ضد مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.
وبحسب مصادر عسكرية/ استهدفت مقاتلات التحالف العربي (الأباتشي) مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في (جبل النار، ومثلث باقم، وتبة رمدان، وتبة الكوفية) بمديرية باقم شمال المحافظة.
وأكدت أن القصف الجوي أسفر عن مصرع 7 من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عددا من العربات القتالية.
وتعيش ميلشيا الحوثي الانقلابية انهيارات كبيرة في صفوفها، حيث تقوم بزراعة الألغام والعبوات الناسفة بكثافة وبشكل واسع، كمحاولة لإعاقة وتأخير تقدمات الجيش الوطني في باقم شمال محافظة صعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 حوثيين بقصف لأباتشي التحالف شمال صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.