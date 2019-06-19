ترمب: مستعدون لكل الاحتمالات مع إيران وسنرى ماذا سيحدث

أكد الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، أن واشنطن مستعدة لكافة الاحتمالات مع إيران

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، حزيران 18، 2019: نحن الآن تنتظر ما سيحدث.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماك بومبيو، إنه ليس من مصلحة إيران الاستمرار في سياستها الحالية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي: نريد إفهام إيران أننا عازمون على منعها من أنشطتها الخبيثة في المنطقة.

وتابع الوزير الأمريكي: نحن موجودون في المنطقة لردع أي اعتداء من إيران ولحماية المصالح الأميركية.

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وأردف: لدينا أدلة قوية على تورط إيران باعتداءات ناقلات النفط في الخليج.

وأكد بومبيو أن لجميع الدول مصلحة في حماية الملاحة البحرية وإمدادات النفط.

وقال إن الجنود في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران.

وأوضح: أميركا تبادلت عددا من الرسائل مع إيران ونريد ردع العدوان وليس الحرب