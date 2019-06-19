شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اسقاط طائرات مسيرة حوثية استهدفت قاعدة العند الجوية (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكنت دفاعات قوات الجيش بقاعدة العند بمحافظة لحج، من إسقاط طائرة مسيرة من دون طيار تابعة لميليشيات الحوثي كانت تستهدف القوات العسكرية في قاعدة العند بمحافظة لحج .
وقال مصدر عسكري في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج ، مساء اليوم الثلاثاء ، ان الدفاعات الارضية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خارج أجواء القاعدة الجوية، وأوضح أنه تم إسقاط الطائرة دون وقوع ضحايا.
وكانت مليشيات الحوثي استهدفت بطائره مسيرة في يناير الماضي القاعدة الجنوبية بالعند ، اثناءء عرض عسكري لقوات المنطقة العسكرية الرابعة، واسفر الهجوم ، عن استشهاد مدير الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صالح طماح ، ونائب رئيس هيئة الاركان العامة للجيش اليمني، صالح الزنداني ، وقرابة 15 جندي .
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