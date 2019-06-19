شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيان يمنيان يكشفان عن موعد أطول يوم في اليمن والعالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فلكيان يمنيان عن موعد أطول يوم في اليمن و العالم خلال العام الجاري 2019.

واتفق الفلكيان أحمد الجوبي ومحمد عياش على أن أطول نهار على مستوى العالم سيكون الجمعة المقبلة الموافق 21 يونيو الجاري.

وأوضح الفلكي احمد الجوبي، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، أن أطول نهار على مستوى العالم سيصادف الجمعة المقبلة، تمهيدا لمرحلة جديدة من موجات الحر المتواصلة على مدى شهرين.

بدوره قال الفلكي محمد عياش، أن مـوعـد الــوقـوف الـشـمـسي الصيفي لـموسم هذا الـعـام 2019، سيكون بعد، الجمعة المقبلة، حين تبلُغ الأرض أقصى درجة ميل لها على محورها ـ جنوباً ـ نحو قُطبها المغناطيسي، عند الساعة [06:54] مساءً بتوقيت اليمن، حيث تشرق الشمس وتغرب حينها من أبعد نقطه لها جهة الاُفق الشمالي، لِيُسجل مع يومها أطول نهار في فصل الصيف، والذي غالباً ما تشتدّ الأجواء الحارة في بلادنا وخاصةً على المناطق الساحلية والصحراوية مع اقتراب موعدهِ وخلال الفترة اللاحقة حتى بدايات شهر تموز مُنتصف يوليو القادم.

وكان خبراء ارصاد وفلكيون قالوا ان بعض مناطق اليمن ستشهد ارتفاعا حادا في درجة الحرارة خلال العام الجاري.