شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تثير الجدل بوصفها مرسي بخاتم الانبياء …تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رثت اليمنية توكل كرمان، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمطلع قصيدة تقول “قتلناك يا آخر الأنبياء” .

ووجه عدد كبير من النشطاء انتقادات لاذعة للصحفية اليمنية، لأنها شبهت مرسي بالأنبياء، وانهال البعض على كرمان بانتقادات حادة وعبارات ساخرة بسبب تلك العبارة المثيرة للجدل ، وعاب البعض منحها جائزة نوبل للسلام.

يذكر ان تلك القصيدة التي رثت بها كرمان محمد مرسي هي من قصائد نزار قباني الشاعر العربي المعروف وقالها عند وفاة الزعيم المصري جمال عبدالناصر