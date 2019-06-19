شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تستهدف معسكر سري للحوثيين في هذه المحافظة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي معسكر سري للحوثيين بأحد مديريات محافظة حجة، بغارة جوية، أدت الى مقتل واصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي.

وقال مصدر عسكري إن طيران التحالف شن غارة استهدفت تجمعات حوثية داخل معسكر تدريب في وادي الثلاث بمديرية مستبأ.

وأوضح المصدر أن طيران التحالف شن الغارة خلال عمليات التدريب، وأن العشرات من المليشيا سقطوا بين قتيل وجريح.

Advertisements

وكثف التحالف العربي من ضرباته الجوية على أهداف تابعة لمليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، في ثلاث مديريات بمحافظة حجة.

وأسفرت الغارات الجوية للتحالف، خلال اليومين الماضيين، عن تدمير آليات قتالية ومخازن أسلحة ومصرع وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي في مديريات حرض وعبس ومستبأ.

وتزامنت الغارات مع هجمات شنتها قوات الجيش على مواقع المليشيا الحوثية وسيطرت خلالها على عديد مناطق غربي حرض ومستبأ.