شكرا لقرائتكم خبر عن يمنيان يسبقا حكومتهم ويبدأن بترميم ”العبر”(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بادر مواطنان يمنيان، وحازا قصب السبق، في البدء بترميم طريق “العبر”.

‏وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمواطنين يمنيين من أبناء العبر بمحافظة حضرموت، قاما بشراء الاسمنت والنيس، وباشرا أعمال الصيانة، قبل أن تحرك الحكومة اليمنية الشرعية التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك ساكنا، بعد وقوع مئات الضحايا بسبب الطريق المتهالك منذُ سنوات.

وكان النشطاء قد تداولوا في وقت سابق، فيديو لمرأة يمنية اعلنت تبرعها بمبلغ مالي للمساهمة في ترميم طريق”العبر”.