شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : بيان رسمي يكشف اخر التطورات الطارئة في محافظة سقطرى ، ومن يسيطر على الميناء الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر محافظ " سقطرى " قبل قليل بيانا اتهم فيه قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات بمهاجمة ميناء سوقطرة بهدف اقتحامة والسيطرة عليه والاشتباك مع قوات خفر السواحل . واعلن المحافظ في بيان صادر عنه وتداولته وسائل اعلامية - تمكن قوات الجيش والأمن بعد ارسال تعزيزات من طرد الميلشيا الموالية للإمارات واحكام السيطرة على الميناء .

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