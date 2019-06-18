مناقشة خطة عمل المرحلة الثانية من مشروع الحوالات النقدية لنازحي الضالع

ناقش، وكيل أول محافظة الضالع، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل العفيف، اليوم، مع ممثلي منظمة مكافحة الجوع ACT، خطة عمل المنظمة في المناطق المستهدفة بالمرحلة الثانية من مشروع الحوالات النقدية الطارئة للنازحين حديثاً.

وأشاد الوكيل العفيف، بجهود المنظمة من خلال تقديم مختلف سُبل وأوجه الدعم الإنساني للنازحين حديثاً في الضالع، والذين يعانون من أوضاع إنسانية في غاية الخطورة، داعياً المنظمة إلى مضاعفة الدعم ليشمل أكبر عدد من النازحين. وفقا لوكالة سبأ.

من جانبه ثمن مدير فريق منظمة مكافحة الجوع ACT - مدير عام برنامج الإستجابة السريعة في منظمة العمل لمكافحة الجوع المهندس غمدان القاضي، جهود السلطة المحلية في محافظة الضالع، الخاصة بالترتيبات والتسهيلات وتأمين عمل الموظفين وفريق المنظمة الميداني وتوفير كافة سُبل الحماية لهم.

وأرتفع عدد النازحين مؤخرا، خلال الشهرين الماضيين، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، وذلك بالتزامن مع المواجهات العنيقة التي تشهدها المحافظة، بعد محاولة الحوثيين التقدم باتجاه مدينة الضالع، قبل ان يعود الجيش ويحقق انتصارات كبيرة، في مختلف جبهات المحافظة.