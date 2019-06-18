قناة: الجيش يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون بإتجاه العند

قالت قناة الحدث الإخبارية، نقلاً عن مصادرها، أن الجيش اسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإتجاه قاعدة العند بمحافظة لحج .
ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى، في حين رفضت قيادات في المنطقة العسكرية الرابعة التعليق على هذه الأنباء .
يشار إلى أن الميليشيات إستهدفت قبل أشهر قاعدة العند بطائرة مسيرة خلال عرض عسكري حضره رئاسة هيئة الأركان وقيادات عسكرية بارزة في وزارة الدفاع، أسفر عن إستشهاد نائب رئيس هيئة الأركان صالح الزنداني، رئيس جهاز الإستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، صالح طماح .
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