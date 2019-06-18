الضالع.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في قعطبة

شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الثلاثاء، حزيران 18، 2019 غارات جوية على مواقع للمليشيا في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة حجر التابعة لمديرية قعطبة بالمحافظة تعرضت، قبل قليل، لقصف جوي عنيف.

ولفتت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وقصف التحالف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتحركات للمليشيا في عدد من المحافظات اليمنية.