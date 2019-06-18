شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الثلاثاء، حزيران 18، 2019 غارات جوية على مواقع للمليشيا في محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة حجر التابعة لمديرية قعطبة بالمحافظة تعرضت، قبل قليل، لقصف جوي عنيف.
ولفتت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وقصف التحالف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتحركات للمليشيا في عدد من المحافظات اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الضالع.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في قعطبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.