كاميرا "الخليج 365" ترصد حجم البرد الذي تساقط رفقة الأمطار في إب

هطلت، اليوم الثلاثاء، الأمطار المتوسطة والغزيرة في مناطق تابعة لمحافظة إب، وسط اليمن. ورافق هطول الأمطار الغزيرة في مناطق بمديرية السدة وما حولها تساقط البرد. والتقطت كاميرا "الخليج 365"، حجم البرد الذي تساقط رفقة الأمطار في مناطق متفرقة من المديرية. وعقب هطول الأمطار تشكلت السيول في مختلف الأودية.

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