أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء، حزيران 18، 2019، وهي كالتالي:
الضالع.. مناقشة خطة عمل منظمة مكافحة الجوع بالمحافظة
https://www.alyamanalaraby.com/396887
المهرة.. مناقشة مشاكل ومعوقات مؤسسة مياه سيحوت
https://www.alyamanalaraby.com/396888
مراسلنا.. تعطل شاحنتين في عقبة ملعا يتسبب في إنطفاء الكهرباء بحريب جنوب مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/396878
صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للحوثيين في باقم الحدودية
https://www.alyamanalaraby.com/396875
قيادات عسكرية تزور جبهة مريس الضالع وتشيد بدور المقاومة
https://www.alyamanalaraby.com/396874
الحديدة.. الحوثيون يستهدفون مواقع للعمالقة بالفازة
https://www.alyamanalaraby.com/396873
مسهور: أبشع ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين تسييس الحالات الإنسانية
https://www.alyamanalaraby.com/396871
لجنة الإغاثة: المستحقين هم الضحية المباشرة لتهديد الميليشيات للمنظمات الأممية والدولية
https://www.alyamanalaraby.com/396869
"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأربعاء
https://www.alyamanalaraby.com/396868
رئيس الوزراء يوجه رسائل هامة إلى المجتمع الدولي
https://www.alyamanalaraby.com/396867
استهداف جوي لمعسكر حوثي بحجة وانفجارات هائلة بمخزن أسلحة
https://www.alyamanalaraby.com/396866
الأصبحي: اليمن يفوز بالمركز الثاني بالدوري العربي الدولي
https://www.alyamanalaraby.com/396862
الحضرمي يدعو الإتحاد الأوروبي إلى الضغط على الميليشيات من أجل تحقيق السلام
https://www.alyamanalaraby.com/396858
مقتل شاب طعنا غرب إب وسط فوضى أمنية
https://www.alyamanalaraby.com/396856
العرادة: مكافحة المخدرات واحدة من الجبهات التي نخوضها ضد مليشيا الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/396855
أمزربة يؤكد جاهزية ميناء عدن ليكون مركزاً لتفتيش السفن من التحالف العربي
https://www.alyamanalaraby.com/396853
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