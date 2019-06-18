أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء، حزيران 18، 2019، وهي كالتالي: الضالع.. مناقشة خطة عمل منظمة مكافحة الجوع بالمحافظة https://www.alyamanalaraby.com/396887 المهرة.. مناقشة مشاكل ومعوقات مؤسسة مياه سيحوت https://www.alyamanalaraby.com/396888 مراسلنا.. تعطل شاحنتين في عقبة ملعا يتسبب في إنطفاء الكهرباء بحريب جنوب مأرب https://www.alyamanalaraby.com/396878 صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للحوثيين في باقم الحدودية https://www.alyamanalaraby.com/396875 قيادات عسكرية تزور جبهة مريس الضالع وتشيد بدور المقاومة https://www.alyamanalaraby.com/396874 الحديدة.. الحوثيون يستهدفون مواقع للعمالقة بالفازة https://www.alyamanalaraby.com/396873 مسهور: أبشع ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين تسييس الحالات الإنسانية https://www.alyamanalaraby.com/396871 لجنة الإغاثة: المستحقين هم الضحية المباشرة لتهديد الميليشيات للمنظمات الأممية والدولية https://www.alyamanalaraby.com/396869 Advertisements "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأربعاء https://www.alyamanalaraby.com/396868 رئيس الوزراء يوجه رسائل هامة إلى المجتمع الدولي https://www.alyamanalaraby.com/396867 استهداف جوي لمعسكر حوثي بحجة وانفجارات هائلة بمخزن أسلحة https://www.alyamanalaraby.com/396866 الأصبحي: اليمن يفوز بالمركز الثاني بالدوري العربي الدولي https://www.alyamanalaraby.com/396862 الحضرمي يدعو الإتحاد الأوروبي إلى الضغط على الميليشيات من أجل تحقيق السلام https://www.alyamanalaraby.com/396858 مقتل شاب طعنا غرب إب وسط فوضى أمنية https://www.alyamanalaraby.com/396856 العرادة: مكافحة المخدرات واحدة من الجبهات التي نخوضها ضد مليشيا الحوثي https://www.alyamanalaraby.com/396855 أمزربة يؤكد جاهزية ميناء عدن ليكون مركزاً لتفتيش السفن من التحالف العربي https://www.alyamanalaraby.com/396853

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