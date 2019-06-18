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أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء، حزيران 18، 2019، وهي كالتالي:

 

الضالع.. مناقشة خطة عمل منظمة مكافحة الجوع بالمحافظة

https://www.alyamanalaraby.com/396887

 

المهرة.. مناقشة مشاكل ومعوقات مؤسسة مياه سيحوت

https://www.alyamanalaraby.com/396888

 

مراسلنا.. تعطل شاحنتين في عقبة ملعا يتسبب في إنطفاء الكهرباء بحريب جنوب مأرب

https://www.alyamanalaraby.com/396878

 

صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للحوثيين في باقم الحدودية

https://www.alyamanalaraby.com/396875

 

قيادات عسكرية تزور جبهة مريس الضالع وتشيد بدور المقاومة

https://www.alyamanalaraby.com/396874

 

الحديدة.. الحوثيون يستهدفون مواقع للعمالقة بالفازة

https://www.alyamanalaraby.com/396873

 

مسهور: أبشع ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين تسييس الحالات الإنسانية

https://www.alyamanalaraby.com/396871

 

لجنة الإغاثة: المستحقين هم الضحية المباشرة لتهديد الميليشيات للمنظمات الأممية والدولية

https://www.alyamanalaraby.com/396869

 

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"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأربعاء

https://www.alyamanalaraby.com/396868

 

رئيس الوزراء يوجه رسائل هامة إلى المجتمع الدولي

https://www.alyamanalaraby.com/396867

 

استهداف جوي لمعسكر حوثي بحجة وانفجارات هائلة بمخزن أسلحة

https://www.alyamanalaraby.com/396866

 

الأصبحي: اليمن يفوز بالمركز الثاني بالدوري العربي الدولي

https://www.alyamanalaraby.com/396862

 

الحضرمي يدعو الإتحاد الأوروبي إلى الضغط على الميليشيات من أجل تحقيق السلام

https://www.alyamanalaraby.com/396858

 

مقتل شاب طعنا غرب إب وسط فوضى أمنية

https://www.alyamanalaraby.com/396856

 

العرادة: مكافحة المخدرات واحدة من الجبهات التي نخوضها ضد مليشيا الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/396855

 

أمزربة يؤكد جاهزية ميناء عدن ليكون مركزاً لتفتيش السفن من التحالف العربي

https://www.alyamanalaraby.com/396853

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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