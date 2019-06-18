وفد أمريكي برئاسة فايرستاين يلتقي بعدن رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي

التقى وفد أمريكي يضم عدد من الباحثين برئاسة، السفير الأمريكي الأسبق في اليمن، جيرالد فايرستاين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، بهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، برئاسة اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي .

ويضم الوفد الأمريكي ١٨ عضواً من الباحثين والخبراء من مؤسسات بحثية وإستراتيجية مختلفة.

وفي بداية اللقاء، أكد اللواء الزبيدي على أهمية هذه الزيارة التي يؤمّل عليها أن تكون فاتحة لزيارات ولقاءات أكثر وعلى مستويات أكبر.

وحمّل اللواء الزُبيدي وفد الباحثين الأمريكيين رسالة المجلس الانتقالي وشعب الجنوب إلى الشعب الأمريكي والقيادة الأمريكية، لتفهّم حق الجنوبيين في استعادة دولتهم كاملة السيادة بحدود ٢١مايو 1990 .. مؤكداً أن دولة الجنوب القادمة، ستكون دولة مدنية ديمقراطية تحتكم إلى المؤسسات، وستكون شريكاً جاداً قي الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب .

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وأشار إلى أن المجلس الانتقالي في الوقت الحالي يُعدُ شريكاً قوياً وصادقاً مع الأشقاء في دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في التصدّي لمشروع التمدد الإيراني من ناحية، والتصدي لأذرعه الانقلابية الحوثية في اليمن.

من جانبه وعد فايرستاين، بنقل رسالة المجلس إلى الجهات المعنية في الولايات المتحدة، مؤكداً على أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، ولكن ستكون هناك لقاءات مماثلة إما في عدن، أو في واشنطن بما يُعزز استمرار وتمتين أواصر العلاقة بين الشعبين الصديقين.

وفي ختام اللقاء، سلّم اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، لرئيس وأعضاء فريق الباحثين الأمريكيين هدايا تذكارية.